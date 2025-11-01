La ASL 5 organizza un importante corso di formazione sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai comportamenti scorretti alla guida e alla prevenzione degli incidenti stradali che coinvolgono bambini e ragazzi.

Il corso, che si terrà il 6 novembre all'hotel Mistral 2 di Oristano dalle 14.00 alle 18.30, sarà rivolto ai dipendenti della ASL 5 e sarà un'opportunità per approfondire le tematiche relative alla sicurezza stradale e alle strategie per prevenirla.

Tra i relatori, la direttrice del dipartimento di Prevenzione della ASL 5, Maria Valentina Marras, il Commissario Capo della Polizia stradale di Oristano, Giancosimo Masala, e la pediatra dell'ospedale San Martino, Maria Furcas, che offriranno la loro esperienza e conoscenza per affrontare il tema della sicurezza stradale.

L'obiettivo del corso è quello di fornire strumenti e conoscenze per prevenire gli incidenti stradali e promuovere comportamenti sicuri alla guida, con particolare attenzione ai più giovani. Per partecipare al corso, è possibile iscriversi sul portale ECM Sardegna https://providerecm.sardegnasalute.it/area-free/sar/

