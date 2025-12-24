Due incidenti stradali in poche ore a Bauladu e Santa Cristina sulla statale 131. Il primo è avvenuto intorno a mezzogiorno, al chilometro 108 in direzione Cagliari, quando è arrivata una chiamata di soccorso alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Per cause da accertare, una Fiat 500x ha urtato contro il guard rail sulla parte destra, perdendo la ruota e successivamente dalla parte opposta perdendo la seconda ruota anteriore. Sul posto è intervenuta la squadra del Distaccamento di Abbasanta che ha messo in sicurezza l'auto bloccata sulla corsia di sinistra. Il conducente, soccorso dal personale sanitario è apparso in buone condizioni. Non è stato necessario trasportarlo al pronto soccorso.

Il secondo incidente è avvenuto due ore dopo, al chilometro 115.2 sempre in direzione Cagliari, quando una Volkwagen T-cross è uscita fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Il conducente è stato trasportato al San Martino di Oristano in codice rosso. Sul posto la Polizia e l'Anas.

