Il Comune di Arborea non si arrende e tenta nuovamente di vendere il mattatoio che si trova nella strada 20 Est. Si tratta del quarto tentativo.

Conscia del fatto che forse era necessario modificare alcuni requisiti, l’amministrazione ha modificato il bando di gara, pubblicato pochi giorni fa. L’immobile sarà alienato a corpo e non a misura. Ma non solo. Rispetto alle tre gare precedenti, alle quali non ha partecipato nessuno, nemmeno la Cooperativa produttori che ha in concessione la struttura comunale dal 2019, è cambiata la base d'asta. Questa volta si parte da un milione e 138 mila euro. Molto meno rispetto alla prima gara, quando il Comune partiva da una base d'asta di un milione e 452 mila euro. Troppo, forse.

L'immobile, una struttura di 14.000 metri quadrati, tra aree coperte e scoperte, attualmente in funzione, sarà aggiudicato dal soggetto che offrirà il prezzo più elevato. Come si legge nel bando, l’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo offerto entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta formale di stipula del contratto da parte dell'amministrazione. È possibile partecipare alla gara entro il 2 febbraio 2026. Se l'operazione andrà in porto, nelle casse comunali entreranno importanti risorse. Su come verranno utilizzate, però, gli amministratori non si sbilanciano ancora. «Non si tratta di un bene a servizio della comunità - aveva spiegato nei mesi scorsi l'assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco, Davide Rullo - ecco perché abbiamo deciso di vendere la struttura». Ora non rimane che attendere l'esito della nuova gara.

© Riproduzione riservata