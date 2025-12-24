Una scena sempre più vivace e connessa con le altre realtà dalla penisola, grazie anche ai giusti intermediari finalmente in piena attività: il collettivo del Gheisi Fest ritorna con un episodio "Nattallizziu" per il secondo anno di fila, ancora una volta il 27 dicembre a Siris in località Inus, nella spaziosa baita del Centro di accoglienza sulle pendici di Monte Arci. Sotto il motto "punk gratis per tutti", sono attesi ben dodici tra artisti e progetti, di cui diversi in trasferta dalla penisola.

Le porte della location, inusuale ma già testata in numerose edizioni passate, apriranno alle 18 con ingresso libero e gratuito fino alla fine dell'evento. Attesi gli Zeman da Bologna, abili epigoni della scuola locale di Oi! punk e in concerto la sera prima con i Nugoro Rude a Nuoro, da cui vengono invece gli Scrudo con il loro hardcore punk grezzo e violento.

Padovani invece i Let's Play Decay, power trio con oltre vent'anni di attività fra alternative rock e hardcore primordiale,

mentre sono tutti isolani i progetti Citrullo, da Narbolia con le sue sonorità techno fieramente outsider, Shatterlust, band oristanese dal metal graffiante e oscuro, e Caino, anch'essi punk di strada e Oi! direttamente da Sassari.

Turritano è anche il rapper Futta, le cui sonorità boom bap tradizionali ben si sposano con il downtempo letargico e quasi bucolico del terralbese Angus Bit. Riola Sardo sarà invece rappresentata dai Bacters e il loro garage punk a bassa fedeltà, mentre dal capoluogo arriveranno i Mistrust con il prepotente, picchiante sound chiamato beatdown hardcore. Ultimi ospiti da fuori i bolognesi The Sinnerslove Hi-Fi, con selezioni viniliche in movimento tra reggae, ska e rocksteady.

