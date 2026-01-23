Prevenzione e consapevolezza. Ruota attorno a temi il seminario per il contrasto alla violenza di genere in programma domenica 1 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 13, al Palazzetto Sa Rodia di Oristano.

L’iniziativa è gratuita, aperta a tutte le donne, senza limiti di età e senza necessità di preparazione sportiva. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere le situazioni di rischio, gestirle e reagire in modo più efficace. Non un evento simbolico, ma un’attività pratica che punta a rafforzare autonomia e capacità di scelta. «La sicurezza personale è un diritto», sottolineano gli organizzatori, chiarendo che il tema non può essere affrontato solo quando diventa emergenza.

Il seminario è organizzato dal Comitato regionale Karate Fijlkam, fortemente voluto dal presidente di settore, maestro Sergio Setzu, e si inserisce nel progetto internazionale Guardian Girls, che utilizza lo sport come strumento educativo e sociale. Un progetto strutturato, sostenuto da una rete di organismi sportivi nazionali e internazionali, pensato per rendere stabile l’azione di prevenzione.

A guidare la mattinata saranno due figure di riferimento: la maestra Cinzia Colaiacomo, 8° Dan Karate e responsabile di Guardian Girls Italia, e la maestra Monica Piredda, 6° Dan Judo, tecnico MGA e docente di difesa personale. «Non insegniamo solo tecniche di difesa fisica – spiegano – ma lavoriamo sull’autostima e sulla capacità di reagire con lucidità».

Sono previste esercitazioni pratiche e momenti di confronto. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Oristano ed è realizzata in collaborazione con l’ASD PKS Oristano. Per informazioni è possibile contattare Katy Contini al numero 349 250 4775.

