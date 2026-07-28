Grande mobilitazione a Siapiccia per rintracciare un 75enne di cui si sono perse le tracce da ieri. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari sono impegnati in ricerche a tutto campo.

Secondo quanto emerso l’uomo si sarebbe allontanato dalla comunità integrata di cui era ospite intorno alle 13 di ieri. Dopo qualche ora, non vedendolo rientrare gli operatori si sono preoccupati e hanno lanciato l’allarme.

La scomparsa dell’anziano è stata segnalata ai carabinieri e subito sono iniziate le ricerche in paese ma anche nelle campagne vicine.

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