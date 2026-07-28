Sestu, ricette mediche rubate e il giro del farmaco per diabetici: infermiere nei guaiRicette e codici fiscali di pazienti ignari per procurarsi il farmaco, poi rivenduto sul mercato nero
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Lo strano giro di un farmaco per i diabetici e i pazienti obesi, ricercato da persone non malate che lo utilizzano per dimagrire. Uno strano giro sul quale indagano i carabinieri della stazione di Sestu che finora hanno denunciato un infermiere di un ospedale cagliaritano.
L’uomo, nelle ultime settimane, si è presentato in varie occasioni in una farmacia, con tanto di ricetta corredata da timbro e firma del medico, e col nome e il codice fiscale di persone diabetiche, tutti ignari (come verificato dai militari) di ciò che succedeva alle loro spalle.
Fatto è che l’infermiere di origine straniera è riuscito con le sue ricette a farsi consegnare il farmaco richiesto, dopo le relative verifiche dell’Ats. Farmaci che secondo le indagini sarebbero finiti nel mercato nero.
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