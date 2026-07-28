Siamanna, entro il 6 agosto le richieste per la concessione dei contributi ordinari annuali per le associazioniTra i requisiti non dovranno avere finalità di lucro ed essere iscritti all’Albo comunale delle associazioni
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Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei contributi ordinari annuali a favore di associazioni, comitati, enti pubblici e privati. La somma complessivamente stanziata dall’amministrazione comunale è di 16mila euro.
Possono presentare la richiesta associazioni, comitati, enti pubblici e privati che hanno sede legale o operativa nel territorio di Siamanna e svolgono attività a favore della comunità siamannese da almeno 6 mesi.
Tra i requisiti non dovranno avere finalità di lucro ed essere iscritti all’Albo comunale delle associazioni. I contributi sono destinati ai soggetti che operano negli ambiti di interesse pubblico nei settori dello sviluppo economico, turismo e promozione territoriale, umanitario, ricreativo, culturale ed educativo, salvaguardia delle tradizioni storiche, civili e religiose, tutela e valorizzazione dell’ambiente, promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria e protezione civile.
Gli interessati dovranno far pervenire le domande al Protocollo del Comune entro il 6 agosto, a mano presso gli uffici comunali o via PEC (comune.siamanna.or@legalmail.it).