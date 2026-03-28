Nei giorni scorsi, il Comune di Siapiccia ha ricevuto un finanziamento regionale destinato alla “Viabilità di interesse locale”. Nello specifico, per l’amministrazione guidata da Raimondo Deidda sarà di 255mila euro la somma in arrivo dalla Regione. Il costo totale dei lavori è pari a 300mila euro, grazie ad un cofinanziamento comunale di 45mila euro.

La cifra verrà utilizzata per la manutenzione straordinaria della strada che collega la località conosciuta come “Acqua Mala” con l’incrocio che porta alla sorgente di “Mitza sa Conca e S’Egua”. In particolare, l’intervento prevede anche la pavimentazione della strada in asfalto con uno nuovo in asfalto ecologico. L’inizio dei lavori è previsto tra maggio e giugno.

«L’opera – commenta Deidda - è sinergica al tema dello Sviluppo Territoriale portato avanti dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine alla quale siamo associati, realizzando una parte delle azioni dedicate alla viabilità rurale previste nel programma presentato ai cittadini. L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e valorizzare il patrimonio ambientale locale, favorendo una fruizione più ampia e sostenibile delle risorse naturali del nostro territorio».

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