Nel corso delle ultime settimane, l’amministrazione comunale di Siamanna ha ottenuto diversi finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi per il miglioramento di alcune strutture della comunità.

Tra queste somme anche i 250mila euro stanziati per il rifacimento del tetto e la manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia, uno dei luoghi di maggior pregio all’interno del paese.

Di questa cifra, 200mila arrivano da un finanziamento regionale, mentre i rimanenti 50mila dal bilancio del Comune.

«Entro l’anno – commenta il sindaco Franco Velio Melas – verranno affidati i lavori sulla Chiesa. È il patrimonio storico e religioso del paese e necessita di alcuni interventi».

