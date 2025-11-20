Siamanna, stanziati 250mila euro per la Chiesa di Santa LuciaPer il rifacimento del tetto e la manutenzione straordinaria
Nel corso delle ultime settimane, l’amministrazione comunale di Siamanna ha ottenuto diversi finanziamenti destinati alla realizzazione di interventi per il miglioramento di alcune strutture della comunità.
Tra queste somme anche i 250mila euro stanziati per il rifacimento del tetto e la manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia, uno dei luoghi di maggior pregio all’interno del paese.
Di questa cifra, 200mila arrivano da un finanziamento regionale, mentre i rimanenti 50mila dal bilancio del Comune.
«Entro l’anno – commenta il sindaco Franco Velio Melas – verranno affidati i lavori sulla Chiesa. È il patrimonio storico e religioso del paese e necessita di alcuni interventi».