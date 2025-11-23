Siamanna, 400mila euro per il restyling di piazza Peppino MereuUno dei luoghi maggiormente frequentati dalla comunità
Si prepara a un restyling completo piazza “Peppino Mereu”. L’amministrazione comunale, guidata da Franco Velio Melas, ha approvato un progetto da 400mila euro per il rifacimento di uno dei luoghi maggiormente frequentati dalla comunità.
La somma a disposizione arriva in parte da un finanziamento regionale (296mila euro) e in parte da fondi del bilancio comunale (i rimanenti 104mila).
Un intervento corposo, che prevede l’incremento del verde pubblico, la sostituzione delle piante presenti, che con le radici hanno creato problemi alla pavimentazione, con altre adatte e il rifacimento completo del piazzale.
«Un’area – commenta il sindaco Melas – che si trova vicino al municipio, a pochi metri dalla ludoteca e di fronte all’edificio ex Cao. Una zona molto frequentata, di transito, che necessitava di un intervento importante e che al termine dei lavori avrà una funzionalità maggiore rispetto al passato».