Parla di stato di abbandono, di degrado e anche di mancato funzionamento dei servizi. S tratta della fotografia scattata all'area di sosta per i camper, nella marina di Arborea, nella strada 26 Ovest, dalla consigliera di minoranza Valeria Manca che ha presentato un'interrogazione rivolta alla sindaca Manuela Pintus e alla Giunta Comunale.

«Preso atto che dalle numerose segnalazioni provenienti da cittadini, turisti, associazioni di camperisti e da sopralluoghi effettuati - si legge nel documento - emerge una situazione dì evidente degrado e di sostanziale inutilizzabilità dell'area, visto che i principali servizi essenziali risultano, allo stato attuale, non funzionanti o gravemente compromessi».

Manca chiede «quali siano le cause tecniche, amministrative e gestionali che hanno determinato il mancato funzionamento dell'area, se risulti vigente il contratto di locazione o altra forma di concessione in favore della società Controllo Domotica S.r.I, quali interventi urgenti l'amministrazione intenda adottare per il ripristino della piena funzionalità degli impianti, lper a bonifica e pulizia dell'area e per la messa in sicurezza e la riapertura».

Ma anche per quale motivo «il Comune di Arborea non ha mai partecipato ai bandi regionali finalizzati all'ottenimento dei contributi previsti dalla Regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici».

Le risposte arriveranno domani, durante il Consiglio comunale delle 19.30.

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