Disagi ma per una giusta causa. Nell'ambito dei lavori di efficientemento delle reti idriche nel Comune di Cabras, giovedì 16 luglio i tecnici di Abbanoa effettueranno i collegamenti delle nuove condotte realizzate in via Giovanni XXIII alla rete idrica esistente. Per l'esecuzione dei lavori, dalle 8.30 fino alle 12 circa, si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica in via Giovanni XXIII dal civico 1 al civico 19 e in via Silvio Pellico. Potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell'intervento. "Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l'orario di interruzione e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora l'intervento dovesse essere concluso in anticipo - fanno sapere da Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni".

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