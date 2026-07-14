L’ondata di caldo cambia anche i servizi comunali. Da oggi, martedì 14 luglio, l’ecocentro di via Oslo a Oristano resterà aperto esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 6 alle 12. La decisione è stata adottata dall’amministrazione comunale per tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti, alla luce delle temperature eccezionalmente elevate registrate in questi giorni e delle previsioni che indicano il perdurare dell’emergenza.

Il provvedimento resterà in vigore fino a nuove disposizioni e punta a evitare l’esposizione alle ore più calde della giornata, quando il rischio legato alle alte temperature diventa maggiore. Per questo motivo il centro di raccolta sospenderà temporaneamente le aperture pomeridiane, concentrando tutte le attività nelle prime ore del mattino.

Contestualmente il Comune ha chiesto al gestore del servizio di igiene urbana di adottare tutte le misure organizzative necessarie per garantire la massima sicurezza del personale. Tra gli interventi previsti figurano la riorganizzazione dei turni di lavoro, nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e un’adeguata informazione ai cittadini sulle modifiche degli orari.

L’amministrazione invita quindi gli utenti che devono conferire i rifiuti all’ecocentro di via Oslo a programmare gli accessi entro le 12, fino a quando l’emergenza caldo non consentirà il ripristino del consueto orario di apertura.

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