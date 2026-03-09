Un'opera che invita a custodire memoria e valori, guardando al futuro con consapevolezza e responsabilità. Da ieri Siamaggiore ha un'installazione artistica dedicata solo alle donne. Nei giardini dell'edificio comunale di via San Costantino, è stata inaugurata “Eterna Fioritura”, realizzata da Pina Monne su iniziativa dell'amministrazione Comunale. "La scelta della data dell'8 marzo assume un significato particolarmente rilevante: la Giornata internazionale della donna non rappresenta soltanto un momento celebrativo - ha spiegato il sindaco Davide Dessì - ma costituisce ogni anno un'occasione di riflessione collettiva sul percorso storico, sociale e culturale che ha portato al riconoscimento dei diritti delle donne e sulle responsabilità ancora attuali nel garantire piena condivisione, rispetto e libertà". Realizzata in marmo, ceramica e corten, l'opera raffigurante una figura femminile che si fonde con l'immagine dell'albero: una Dea Madre saldamente radicata alla terra, con rami e frutti rossi che richiamano fertilità, energia vitale e continuità. La composizione richiama il rapporto tra radici e futuro, tra identità e trasformazione, affidando al linguaggio artistico una rappresentazione della forza generativa e della resilienza femminile. Nel corso della cerimonia inaugurale il primo cittadino Davide Dessì ha evidenziato come l'opera rappresenti “molto più di una presenza artistica nello spazio pubblico, un'idea di continuità, di radicamento, di crescita”.

