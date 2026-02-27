Due giorni di gare, musica e prime emozioni agonistiche. Domani e dopodomani il Palasport Sa Rodia sarà il cuore del pattinaggio artistico a rotelle sardo con il Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse, manifestazione dedicata ai talenti più giovani dell’isola.

L’evento, organizzato dall’Asd Sinis Skating Club in collaborazione con il Comitato regionale Skate Italia e con il patrocinio del Comune di Oristano – assessorato allo Sport, porterà in pista circa 200 atleti e atlete tra i 3 e i 17 anni, in arrivo da diverse società della Sardegna. Un numero importante, che conferma la crescita costante di una disciplina sempre più seguita anche nel centro dell’isola.

«È un’importante occasione di crescita e confronto per chi è alle prime esperienze agonistiche e per le promesse del pattinaggio artistico regionale», spiega il presidente del comitato regionale Serafino Corrias. In programma esibizioni tecniche e coreografiche che metteranno alla prova preparazione, concentrazione e talento.

Per Oristano si tratta della seconda edizione. «Per molti ragazzi rappresenta un trampolino di lancio verso il mondo agonistico – sottolinea Francesca Zucca, consigliera regionale e delegata di specialità – ed è anche una vetrina significativa per uno sport in continua espansione».

Si comincia domani dalle 14.30 alle 19.30 con le Giovani Promesse delle classi più complesse. Dopodomani gare dalle 8.30 alle 19.30 per le categorie Giovani Promesse A e Primi Passi. L’ingresso sarà gratuito.

