“Che sia una primavera di donazioni”. L'appello puntuale in vista del mese di marzo arriva dal dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, per invitare tutti i cittadini a donare il sangue. La Asl ricorda che si può sempre donare presso il centro trasfusionale dell’ospedale dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi. Il dottor Murgia ha precisato: “Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici”. Sempre il dottor Murgia ha aggiunto: “E’ importante donare il sangue. Una dimostrazione di solidarietà, che ci consente di continuare a soddisfare il bisogno dei cittadini del nostro territorio”. La direttrice generale della Asl 5, la dottoressa Grazia Cattina: “Ringraziamo tutti i donatori per la loro sensibilità e la loro attenzione verso un gesto, così importante per chi soffre”. Ma si può donare, sempre a marzo, anche in diversi paesi della provincia grazie alla presenza dei volontari delle sezioni locali dell’Avis in campo per sedici giornate di raccolta di sacche, sempre in collaborazione con il centro trasfusionale dell’ospedale di Oristano. Le date sono diverse: domenica 1 marzo a Uras, venerdì 6 ad Ales, sabato 7 a Cuglieri, domenica 8 a Gonnostramatza e Seneghe, venerdì 13 a Bosa, sabato 14 a Samugheo e domenica 15 marzo a Simaxis e Riola Sardo. E ancora venerdì 20 marzo a Ghilarza, sabato 21 a Laconi, domenica 22 a Mogoro e San Nicolò d’Arcidano, sabato 28 a Paulilatino e domenica 29 marzo ad Ardauli e Marrubiu.

