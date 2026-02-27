Un pusher deferito e piede libero e diversi assuntori di sostanze stupefacenti segnalati.

È il bilancio dell’attività della Guardia di Finanza di Oristano che, in coordinamento con la Prefettura e le altre forze di polizia, ha effettuato controlli straordinari in occasione delle manifestazioni di carnevale di Oristano, Samugheo e Marrubiu.

Intensificata la vigilanza nelle aree con maggior afflusso di pubblico giovanile, con l’impiego di unità cinofile per contrastare il traffico e consumo di droga.

Sono 14 gli assuntori segnalati, tra cui un minorenne. Inoltre, lungo una strada d’ingresso a Oristano, un uomo a bordo di uno scooter è stato fermato e trovato in possesso di un ingente quantità di hashish e denaro ritenuto provento dello spaccio. Altra droga e altri contanti sono stati sequestrati dopo la perquisizione domiciliare, il pusher è stato quindi deferito a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

