Buona la quarta. Il Comune di Arborea è riuscito a vendere il mattatoio situato nella strada 20 Est. L'asta si è conclusa con successo: si trattava del quarto tentativo.

L'enorme struttura è stata aggiudicata dalla Cooperativa produttori, che ha in concessione la struttura comunale dal 2019 ed è stata l'unica a partecipare al bando, come si legge nella determina numero 48 con la quale l'Area tecnica del Comune di Arborea ha approvato il verbale di gara. Il Comune è quindi riuscito a vendere l'immobile dopo aver modificato il bando.

L'edificio è stato alienato a corpo e non a misura. Ma non solo. Rispetto alle tre gare precedenti, a cui non aveva partecipato nessuno, questa volta si partiva da un milione e 138 mila euro. Molto meno rispetto alla prima gara, quando il Comune partiva da una base d'asta di un milione e 452 mila euro. Forse troppo. L'immobile è una struttura di 14mila metri quadrati, tra aree coperte e scoperte, attualmente in funzione. Come si legge nel bando, l'aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo offerto entro 45 giorni dalla richiesta formale di stipula del contratto da parte dell'amministrazione.

