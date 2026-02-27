Troppe infiltrazioni nei muri della scuola, ecco perché gli operai dovranno entrare in azione. Domani, sabato 28 febbraio e lunedì prossimo due marzo, la scuola dell'Infanzia di Ollastra resterà chiusa. Lo ha deciso il sindaco Osvaldo Congiu che ha emanato un’ordinanza per interrompere le regolari lezioni. “Visto l'esito del sopralluogo tecnico nei locali che ospitano la scuola dell'Infanzia - si legge nel documento - condotto congiuntamente ai tecnici dell'Area Tecnica comunale e accertata la necessità di dare avvio immediato a interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, resi necessari a seguito di infiltrazioni d'acqua, il Comune ordina la chiusura della scuola al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle opere manutentive, stante la loro assoluta improrogabilità”. Nel documento si legge anche che l'esecuzione di questi interventi è di assoluta urgenza e necessaria per ripristinare le fondamentali condizioni di vivibilità, salubrità e igiene dei locali scolastici, a piena tutela degli alunni e del personale. Ma anche che la chiusa è necessaria perché l'allestimento del cantiere risulta del tutto incompatibile con la contemporanea presenza dei bambini e del corpo docente e del personale ausiliario.

