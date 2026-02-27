Protestano i consiglieri provinciali del Campo Largo: «Il ponte sul Tirso è al buio»Denunciato il pericolo sulla provinciale 54: «La sicurezza di chi viaggia non può attendere»
La Sp 54 al buio, soprattutto nel tratto che attraversa il ponte sul Tirso all’ingresso nord della città, torna al centro del dibattito politico provinciale. I consiglieri del Campo Largo Renzo Ponti, Laura Celletti, Angelo Masala e Federica Piras hanno presentato un’interrogazione per chiedere interventi urgenti sul malfunzionamento dell’illuminazione, denunciando una situazione che mette a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Il ponte è una delle arterie più trafficate del territorio, ma da settimane si registrano riduzione dell’intensità luminosa e tratti completamente al buio, condizioni che aumentano il pericolo soprattutto nelle ore notturne.
«La sicurezza di chi viaggia non può attendere», affermano i consiglieri, sottolineando che la carenza di manutenzione non è una critica agli uffici, ma la prova della necessità di una programmazione economica più efficace, capace di garantire risorse e interventi tempestivi. L’interrogazione chiede alla Provincia chiarimenti su quattro punti: lo stato dell’impianto, la volontà di procedere con una manutenzione straordinaria urgente, la presenza di fondi dedicati nel Bilancio 2026-2028 e le tempistiche previste per avviare le procedure di ripristino.
«Garantire una strada illuminata significa proteggere chiunque percorra quel tratto- evidenziano i firmatari- e La politica deve mettere gli uffici nelle condizioni di lavorare, assicurando standard di sicurezza adeguati alla cittadinanza».