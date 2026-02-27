La Sp 54 al buio, soprattutto nel tratto che attraversa il ponte sul Tirso all’ingresso nord della città, torna al centro del dibattito politico provinciale. I consiglieri del Campo Largo Renzo Ponti, Laura Celletti, Angelo Masala e Federica Piras hanno presentato un’interrogazione per chiedere interventi urgenti sul malfunzionamento dell’illuminazione, denunciando una situazione che mette a rischio la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Il ponte è una delle arterie più trafficate del territorio, ma da settimane si registrano riduzione dell’intensità luminosa e tratti completamente al buio, condizioni che aumentano il pericolo soprattutto nelle ore notturne.

«La sicurezza di chi viaggia non può attendere», affermano i consiglieri, sottolineando che la carenza di manutenzione non è una critica agli uffici, ma la prova della necessità di una programmazione economica più efficace, capace di garantire risorse e interventi tempestivi. L’interrogazione chiede alla Provincia chiarimenti su quattro punti: lo stato dell’impianto, la volontà di procedere con una manutenzione straordinaria urgente, la presenza di fondi dedicati nel Bilancio 2026-2028 e le tempistiche previste per avviare le procedure di ripristino.

«Garantire una strada illuminata significa proteggere chiunque percorra quel tratto- evidenziano i firmatari- e La politica deve mettere gli uffici nelle condizioni di lavorare, assicurando standard di sicurezza adeguati alla cittadinanza».

