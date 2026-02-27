Sono partiti anche nell’ufficio postale di Ales, in via Regina Margherita, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

I lavori di ammodernamento della sede comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante l’intero periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà alla clientela di Ales, a partire dalla giornata di sabato 28 febbraio, la continuità di tutti i servizi attraverso un prefabbricato modulare a uso ufficio con uno sportello polifunzionale, posizionato nei pressi della sede disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Presso l’ufficio postale temporaneo saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Prevista nel corso della prossima settimana anche l’installazione di un ATM Postamat che sarà disponibile, appena terminate tutte le operazioni di configurazione e allaccio alla rete, per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

L’ufficio postale di Ales riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di 160 giorni.

