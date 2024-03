Il Montiferru si schiera contro le speculazioni energetiche e riflette sul futuro energetico del territorio. Finalmente tutti compatti: cittadinanza attiva, enti, istituzioni, associazioni, gente comune per dibattere in maniera trasparente e analitica su Transizione energetica e Fonti rinnovabili. Tutte le anime si incontreranno sabato 16 marzo nel salone della Scuola d'Infanzia a Seneghe alle 16.30 per la tavola rotonda "Speculazione energetica e territorio, quale futuro?"

Temi attualissimi, visti i reiterati assalti al paesaggio delle solite multinazionali energivore che vorrebbero installare Parchi Eolici e Agrivoltaici per ricavare tutta l’energia possibile, lasciando soltanto macerie da smaltire dopo tanti anni.

Il dibattito sarà presieduto dal Comitato Montiferru con Augusto Pintus, Italia Nostra onlus responsabile Graziano Bullegas in prima linea contro le speculazioni energetiche nell’Isola, e il sindaco di Villanovaforru Maurizio Onnis che porterà l'esperienza vissuta nel proprio territorio. Il pubblico sarà coinvolto direttamente nella discussione e potrà evidenziare criticità e opportunità sull'argomento materie energetiche.

«L’impegno è rivolto a tutto il Montiferru e alle aree limitrofe. La tavola rotonda si avvale della partecipazione di membri di provenienza da diversi comuni. È di fondamentale importanza per noi allargare l’interesse e la partecipazione di tutto il territorio, promuovendo un’informazione qualificata e raccogliendo le istanze di chi nel territorio ci vive. Questo è l’obbiettivo dell'incontro, perché riteniamo che sia in gioco il futuro del Montiferru e dell’Alto Campidano», spiega il direttivo del Comitato.

© Riproduzione riservata