Seneghe, al via le giornate di co-progettazione dei territoriIl paese diventa un laboratorio aperto sul futuro delle comunità locali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il futuro dei piccoli borghi passa da Seneghe. Da venerdì 21 novembre e per tre fine settimana consecutivi il paese diventa un laboratorio aperto sul futuro delle comunità locali, ospitando le “Giornate di co-progettazione dei territori”: formazione, confronto e costruzione condivisa di nuove visioni per i territori nel nuovo European Youth Center.
L’azione fa parte del Progetto di rigenerazione culturale e sociale Borghi PNRR – Linea B, con l’obiettivo di favorire un confronto concreto tra docenti universitari, esperti, operatori, studenti e cittadini attivi, per promuovere competenze, metodologie partecipative e strumenti progettuali capaci di accompagnare le comunità verso uno sviluppo sostenibile e condiviso. I temi affrontati saranno: rigenerazione territoriale, sviluppo rurale sostenibile, turismo lento, flussi migratori.
Promosso dal Comune il percorso formativo è stato ideato e coordinato da Hub Rete Nuoro all’interno del programma START: Giovani & Impresa della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo di docenti, formatori, imprenditori e professionisti provenienti da diversi settori.
Le “Giornate di co-progettazione dei territori” sono «veri e propri laboratori collettivi di immaginazione territoriale per fornire strumenti di analisi, chiavi di lettura e metodologie operative per affrontare le sfide della co-progettazione territoriale, valorizzando le esperienze già attive e favorendo la collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e abitanti», spiegano gli organizzatori.
Programma della prima giornata, Venerdì 21 novembre : al mattino, dalle 10:30 alle 12:30 “Abitare i territori nella complessità, idee, suggestioni e casi studio” con Andrea Volterrani, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Marco Serra, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Stefano Gregorini, Urban Center Cagliari. Pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 “Laboratorio di mappatura dei territori – Imparare a osservare e comprendere” a cura di Marco Serra. Prossimo appuntamento è fissato per il 28 e 29 novembre 2025.