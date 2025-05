Tutela del bosco e cura del verde pubblico sono i nuovi interventi del Comune per la salvaguardia ambientale, prevenzione degli incendi, decoro urbano e valorizzazione del vasto patrimonio naturalistico comunitario.

La pulizia della sughereta di Cadennaghe è iniziata già da qualche giorno, per migliorarne la produttività e favorire il rinnovamento naturale, quindi rendere più sicura e fruibile l’area per lo svolgimento di attività didattiche, ricreative e ambientali. Un intervento necessario, atteso da diverso tempo e affidato a una ditta seneghese, con lo scopo di difendere questo prezioso habitat di biodiversità e per la sua valorizzazione, che segue le indicazioni del Piano di Gestione Forestale approvato in Consiglio Comunale lo scorso autunno. «Un obiettivo importante che segna un passo concreto verso un bosco più curato, tutelato produttivo e accessibile a tutti, un passo importante per la valorizzazione del nostro territorio», precisa il sindaco Albina Mereu.

Il verde pubblico su tutto il territorio comunale sarà gestito, con appalto pluriennale, da una ditta esterna specializzata nella manutenzione ordinaria. Si interverrà con pulizia periodica nelle strade del centro abitato, parchi e aree verdi, gli ingressi del paese e i vasconi antincendio. «La ditta garantirà una presenza costante di operai in loco, con l’ausilio di mezzi tecnologici e rapidi, per assicurare interventi puntuali e continui. Oltre alla manutenzione ordinaria, il servizio prevede anche potature, piantumazioni e altri interventi su richiesta, assicurando cura, ordine e decoro in tutto il centro abitato. Un impegno concreto per un ambiente più pulito, curato e accogliente per tutti», chiosa il primo cittadino.

© Riproduzione riservata