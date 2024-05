Il turismo all’aria aperta aumenta ogni anno anche nella provincia di Oristano, per i camperisti però le aree di sosta comunali attrezzate sono pochissime. Cambierà qualcosa nei prossimi mesi.

Sei Comuni dell’Oristanese sono al lavoro per realizzare delle aree camper attrezzate. Questo grazie a dei fondi regionali stanziati un anno fa per la nascita di un sito dove permettere ai camper di sostare e utilizzare vari servizi tra cui la corrente elettrica e lo scarico delle acque. Sono Terralba, Mogoro, Samugheo, Zeddiani, Morgongiori e Santa Giusta.

Le prime cinque amministrazioni hanno ottenuto 50mila euro. Santa Giusta invece 15mila euro: nel paese lagunare l’area camper era già stata realizzata anni fa ma era in stato di abbandono. Proprio questa, che si trova in via Darsena, sarà la prima ad aprire le porte: «I lavori di ristrutturazione sono terminati - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - Abbiamo ripristinato i macchinari e gli impianti. Tra pochissimo ci sarà il taglio del nastro».

Da Zeddiani parla il sindaco Claudio Pinna: «A breve verrà affidata la progettazione dell’area che verrà realizzata all’ingresso del paese arrivando da Baratili». Il vice sindaco di Terralba Andrea Grussu: «Tra non molto approveremo il progetto esecutivo. L'area sorgerà nel prolungamento di via Porcella». In fase di progettazione anche l’area che sorgerà nella periferia di Mogoro. A Morgongiori sorgerà invece nella pineta Is Benas. Così ha deciso il Comune guidato dal sindaco Paolo Pistis: «Siamo in attesa di avere l’ok dalla Regione per il trasferimento dell’uso civico che grava sull’area, poi potremo operare». A Samugheo l’area camper sorgerà in via Kennedy.

