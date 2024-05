Richiesto dal sindaco Salvatore Pes, si terrà domani il tavolo tecnico convocato in Prefettura ed al quale prenderanno parte i rappresentanti del Comune di Sedilo, della Provincia e dell’Anas. L’incontro era stato sollecitato dall’amministrazione comunale dopo la recente chiusura per lavori della galleria sulla 131 dcn, con la conseguenza che la grossa mole di traffico, soprattutto quello pesante dirottato sulla viabilità urbana, aveva creato problematiche importanti sulla tenuta del fondo stradale ma anche sulla stessa sicurezza delle persone residenti in viale Martiri della Libertà e viale San Giacomo.

Il sindaco, preoccupato che questa situazione si ripeta, anticipa quelle che saranno le richieste che avanzerà al tavolo tecnico. «Al prefetto – evidenzia Pes - confermo che siamo disposti per giusta causa a consentire il transito nella circonvallazione e nelle strade provinciali sp 90 e 24, non siamo invece disposti né in grado di affrontare le spese per la messa in sicurezza della viabilità compromessa dal traffico veicolare pesante».

«Per garantire la sicurezza degli automobilisti ci siamo rivolti proprio a lui che rappresenta la massima autorità provinciale di pubblica sicurezza. Siamo sicuri – sottolinea il sindaco- che il prefetto come in tante altre occasioni, sarà in grado di fare sintesi e mediare con Anas e Provincia affinché si possano ristabilire le condizioni minime di sicurezza».

Certo è che dalla riunione dovranno emergere soluzioni alternative importanti, anche per prevenire eventuali criticità sempre possibili, in quanto attualmente sono in corso lavori nella stessa galleria di San Costantino e il traffico transita attualmente in una sola carreggiata in direzione Nuoro –Olbia ed Abbasanta.

