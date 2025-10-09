Con la consegna di due importanti mezzi, si arricchisce il parco macchine in dotazione alla locale compagnia barracellare guidata dal capitano Serafino lloi e all’amministrazione comunale. Il primo in uso ai barracelli è un pick-up con allestimento e attrezzature per le necessità operative del servizio antincendio e arriva con le risorse dell’assessorato regionale all'ambiente.

L’altro è un trattore provvisto di trincia e tagliaerba, in uso agli operai comunali, acquistato dallo stesso Comune con i fondi dal Gal Guilcier Barigadu dopo aver partecipato a un bando che aveva obiettivo o di finanziare “l’acquisto di macchinari e attrezzature per l’introduzione, miglioramento e/o espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale in ambito sociale, sanitario, educativo, culturale, sportivo e ricreativo”.

Il contributo complessivo di 93mila euro ha permesso di acquistare anche una tensostruttura da utilizzare in occasioni di manifestazioni.

