Sedilo, si arricchisce il parco macchine di compagnia barracellare e ComuneA disposizione un nuovo pick-up e un trattore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con la consegna di due importanti mezzi, si arricchisce il parco macchine in dotazione alla locale compagnia barracellare guidata dal capitano Serafino lloi e all’amministrazione comunale. Il primo in uso ai barracelli è un pick-up con allestimento e attrezzature per le necessità operative del servizio antincendio e arriva con le risorse dell’assessorato regionale all'ambiente.
L’altro è un trattore provvisto di trincia e tagliaerba, in uso agli operai comunali, acquistato dallo stesso Comune con i fondi dal Gal Guilcier Barigadu dopo aver partecipato a un bando che aveva obiettivo o di finanziare “l’acquisto di macchinari e attrezzature per l’introduzione, miglioramento e/o espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale in ambito sociale, sanitario, educativo, culturale, sportivo e ricreativo”.
Il contributo complessivo di 93mila euro ha permesso di acquistare anche una tensostruttura da utilizzare in occasioni di manifestazioni.