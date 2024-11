Incidente stradale nella notte sulla statale 131 dcn, poco dopo la galleria all’altezza di Sedilo.

Un’auto si è rovesciata dopo aver urtato una barriera jersey.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e alla bonifica della sede stradale, dove si è verificato uno sversamento di carburante.

Il conducente è stato portato in ospedale in ambulanza.

Sul posto anche le forze dell’ordine e una squadra ANAS per la gestione e il ripristino della circolazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata