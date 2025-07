A che punto è attualmente lo scorrimento della graduatoria per le case popolari nel Comune di Cabras? La richiesta arriva dal consigliere di minoranza Antonello Manca che ieri ha presentato un’interrogazione ricolta al sindaco Andrea Abis e all'assessora ai Servizi Sociale Laura Celletti. «Diverse famiglie vivono attualmente in condizioni abitative critiche, in abitazioni fatiscenti, con presenza di muffa, ratti e gravi problemi strutturali - si legge nel documento - Molte di queste famiglie, pur avendo fatto regolare domanda e risultando inserite nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi popolari, attendono da anni uno scorrimento concreto della lista, senza alcuna risposta o aggiornamento da parte dell’amministrazione».

Manca ricorda che la trasparenza e la tempestività nello scorrimento della graduatoria sono fondamentali per garantire equità e fiducia nelle istituzioni: «Tutti hanno diritto ad abitare in condizioni dignitose e sicure, i cittadini non devono subire ritardi o ingiustizie: il futuro e la dignità delle persone in difficoltà non deve essere messa da parte».

Manca chiede di sapere il numero aggiornato delle famiglie in attesa e con quali criteri si prevede il prossimo scorrimento, ma anche quando è stato effettuato l’ultimo aggiornamento delle domande e se è prevista una verifica straordinaria per includere le situazioni di emergenza abitativa più gravi. Infine quali azioni concrete saranno intraprese. «Cabras - conclude Manca - non può permettersi di lasciare nessuno indietro. Non si mette da parte il futuro delle persone in difficoltà».

