Sul fronte impiantistica sportiva un altro importante obiettivo dell'amministrazione comunale di Sedilo sta per essere centrato. Il prossimo 25 maggio, sarà infatti inaugurata la struttura di skateboard realizzata nei pressi delle palazzine di Area e destinata ad un segmento ugualmente importante per bambini e ragazzi.

«Nei mesi scorsi abbiamo preso contatti con il presidente della federazione regionale dei giochi con le rotelle Mario Argiolas», evidenzia il sindaco Salvatore Pes, «per comprendere in quale modo questa struttura potesse trovare un suo utilizzo anche per organizzare periodicamente delle competizioni che richiamino società, praticanti e appassionati da tutta l’isola, attratti anche dalla nostra felice posizione geografica al centro dell’isola». Ecco allora, che dopo un sopralluogo con i tecnici della federazione si stanno apportando delle piccole modifiche alla pista anche dal punto di vista della sicurezza.

«Si è pensato e creato quello spazio come strumento di aggregazione tra piccoli e grandi, allo scopo di far vivere il paese in tutte le sue parti», aggiunge Pes, «è che anche da noi, magari, si crei successivamente un gruppo di ragazzi del posto che in maniera stabile valorizzino e sfruttino al meglio questa pista e magari in seguito formare una società».

