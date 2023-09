Le problematiche sempre lamentate di approvvigionamento idrico per le diverse aziende sedilesi ubicate nell’agro di “Campu e’ Fenu” vicino al lago Omodeo sembrano essersi finalmente concluse.

L’amministrazione comunale, viste le numerose richieste, ha provveduto a realizzare un pozzo trivellato della profondità di 170 metri con un sistema di pannelli fotovoltaici della potenza di 6 kw, che grazie ad un sistema tecnologico innovativo, pur in mancanza di energia elettrica, riesce ad assicurare agli allevatori l’acqua in maniera costante.

«A detta dei costruttori - sottolinea il sindaco Salvatore Pes - un impianto di questo genere è tra i primi in assoluto realizzati in Sardegna e permette di mettere fine ad un disservizio evidente in quella parte importante di territorio comunale, dove non c’era mai stata la presenza di acqua».

Ma non è questo l’unico intervento. Altro pozzo è stato invece realizzato in località “Mazzoneddu”, ma essendo questo sorto in prossimità dell’ecocentro non ci sono problemi per l’energia elettrica.

«Con queste opere ed altri interventi predisposti nella piana di Ottana con l’acqua di irrigazione - evidenzia il sindaco Pes - siamo in grado finalmente di soddisfare tutte le esigenze idriche del paese».

© Riproduzione riservata