Per la comunità sedilese aprile sarà un mese davvero intenso, ricco di appuntamenti e scadenze importanti. La più attesa è senza ombra di dubbio quella della domenica di Pasqua 20 aprile quando il parroco don Maurizio Demartis ufficializzerà i nomi delle prime bandiere dell' Ardia. Sembra ormai certo che a guidare la corsa a cavallo sarà Leonardo Pes, mentre per quella a piedi Mauro Pireddu.

Per le altre manifestazioni si inizia domenica 6 aprile, con l’escursione a cavallo promossa dalla locale associazione ippica. Partenza alle 9.30 dal Club house del centro ippico mentre il pranzo si terrà alle 13 a San Costantino. Le quote di partecipazione sono 25 euro per gli adulti e 15 per i bambini sino a 12. Le iscrizioni scadono giovedì 3 aprile.

Per Pasquetta di lunedì 21 aprile, appuntamento al santuario di San San Costantino tra storia e sapori autentici, ma anche con visite guidate al luogo di culto. Organizza l'associazione Santu Antinu.

Il 24 aprile inizierà invece la festa di San Giacomo con un nutrito programma religioso e civile che prevede tutti i giorni santa messa la novena alle 18. 30. Venerdì 25 aprile alle 15.30 animazione per bambini a cui seguirà alle 19 la lettura di poesie e racconti da parte dei bambini punto. Sabato 26 aprile alle 19 “Lezzida de poesia” e alle 21 il concerto con le “Due chitarre”. Mercoledì 30 Aprile alle 20 la cena a base di pecora bollita offerta dai pastori di Sedilo e alle 21.30 serata musicale con Pino Piu.

L' associazione archeologica Iloi per domenica 27 aprile organizza la 29° edizione di Syrbon Trophy, la gara di trekking a squadre con iscrizioni presso la sede dell'associazione mercoledì 23 e giovedì 24 dalle 17 alle 20. Al termine ci sarà il sorteggio dell'ordine di partenza.

Per le iniziative parrocchiali del Giubileo domenica 27 aprile alle ore 11:00 si terrà la santa messa solenne dell'ottava di Pasqua presso la chiesa giubilare del santuario di San Costantino.

© Riproduzione riservata