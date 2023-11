L’amministrazione comunale di Sedilo punta alla riqualificazione della piazza Pasquale Cocco e delle aree limitrofe. Con questo intendimento, ha partecipato al bando regionale per la concessione di contributi da impiegare per la gestione e manutenzione di parchi e giardini. La richiesta pur essendo stata ammessa, non è al momento finanziata.

«Siamo tra le prime posizioni utili - afferma il sindaco Salvatore Pes- ed aspettiamo lo scorrimento della graduatoria». Con 40 mila euro verrà realizzata una fontana con giochi di luce, irrigazione, alberature stradali e aiuole con fiori.

Il progetto mira ad ottenere una riqualificazione urbana sostenibile ed un vero e proprio parco urbano, luogo, da sempre di incontri tra giovani e di collegamento tra il paese con il percorso di San Costantino.

