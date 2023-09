Partirà da Sedilo la richiesta degli organizzatori di manifestazioni storiche per discutere e scrivere insieme le “regole” per lo svolgimento delle corse. A grandi passi si avvicina infatti la scadenza del Dpcm Martini che fino al primo gennaio sovraintenderà lo svolgimento degli eventi ippici. Si punta a far arrivare nel tavolo ministeriale alcune proposte da inserire nella discussione in programma già il 12 ottobre a Roma. Dalle notizie trapelate, parrebbe infatti che il prossimo decreto possa essere ancora più restrittivo rispetto a quello in vigore, creando non poche preoccupazioni.

«In occasione della manifestazione "Zenias de Atonzu” in programma il 7-8 ottobre - anticipa il sindaco Salvatore Pes- si correrà il Palio del Guilcier e arriveranno a Sedilo i rappresentanti del Palio di Fucecchio, di altri eventi storici della penisola e sardi, i funzionari del ministero. Con loro analizzeremo questa importante tematica, che in Sardegna riguarda tante manifestazioni a cavallo ma anche con l’asino. Abbiamo coinvolto la Regione come massimo soggetto istituzionale, che certamente ha un peso importante nei rapporti con il governo».

Dalla presidenza della Giunta è arrivata la condivisione che si è trasformata in un invito rivolto a tutti i soggetti facenti parte della costituenda Fondazione Corse storiche di cavalli d’Italia e a tutti i sindaci della Sardegna, per la partecipazione al convegno “ Diversi nelle tradizioni, uniti nelle regole”. L’appuntamento è a Sedilo sabato 7 ottobre alle 10.30 nei locali di Sa Prima Ighina.

Uguale invito anche per la direzione dell’ufficio tutela benessere animale, igiene zootecnica e urbana veterinaria del ministero della salute. «Questa iniziativa – evidenzia il sindaco Pes - consente di proseguire il lavoro iniziato proprio a Fucecchio nello scorso mese di marzo, quando si erano messe le basi per la costituenda “Fondazione delle corse storiche”, organismo, chiamato a tutelare gli storici appuntamenti equestri. I rappresentanti dellemanifestazioni, firmarono il disciplinare che costituiva l' avvio di percorso di creazione dell' importante strumento di tutela».

