Momenti di paura questo pomeriggio a Sedilo per un incendio divampato in una abitazione in cui vive da sola una donna di 91 anni. Ed è stata proprio la prontezza di riflessi dell’anziana che ha evitato il peggio: è stata lei a dare l’allarme e ad uscire velocemente dalla casa avvolta dal fuoco.

Tutto è successo nel primo pomeriggio: una fiammata improvvisa vicino alla stufa a gas, poi il fuoco si è esteso al tavolino della tv, al divano e alle sedie della cucina. Quando la donna ha visto le fiamme, è subito uscita fuori di casa e ha chiesto aiuto ai vicini. Immediata la segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano, è intervenuta la squadra del distaccamento di Abbasanta che ha domato l’incendio e messo in sicurezza l’edificio portando fuori la bombola. Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia stato innescato proprio da un guasto alla stufa a gas.

L’anziana non ha riportato conseguenze, a parte un grandissimo spavento. L’edificio ha subito danni ingenti, in particolare la cucina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sedilo.

