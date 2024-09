Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 18 a Sedilo per l'esplosione di una bombola nel terrazzino di un’abitazione delle case popolari in via Turritana.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, il 118 e i carabinieri della locale stazione per verificare quanto accaduto e mettere in sicurezza l'area.

I danni sono ingenti ma non ci sono state conseguenze per le persone.

