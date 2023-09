Le proteste del sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, hanno convinto il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale a spostare ad ottobre l’interruzione dell’erogazione idrica, per esecuzione di quelli che erano definiti indifferibili interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta principale di adduzione nella Piana di Sedilo e dei Comuni limitrofi.

In una comunicazione inviata al Consorzio, dopo aver sentito anche gli allevatori, il primo cittadino aveva manifestato «disagi a cui andrebbero incontro con l'interruzione della fornitura d'acqua nel mese di settembre, per via della già prevista irrigazione erbai, i lavori di preparazione dei suoli e delle colture autunnali e primaverili».

Nella lettera di risposta il consorzio di Bonifica rende noto di sospendere l’avvio dei lavori e comunque che la data sarà condivisa, dandone comunicazione nei tempi opportuni.

