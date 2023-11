Festa grande questo pomeriggio per la comunità sedilese che ha dato il benvenuto al nuovo parroco don Maurizio Demartis, 40 anni, chiamato a sostituire dopo 11 anni don Battista Mongili. E’ stato calorosamente accolto nel sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, mentre successivamente si è celebrata la solenne messa di insediamento, presieduta dal vescovo della diocesi di Bosa - Alghero Mauro Maria Morfino.

Don Demartis ha salutato i suoi nuovi parrocchiani dichiarando la sua disponibilità a condividere con tutti ogni momento della vita parrocchiale. Il sindaco Salvatore Pes ha dato il benvenuto da parte di tutto il paese, leggendo anche un messaggio della comunità parrocchiale: «Vogliamo condividere con lei, don Maurizio, la speranza che questo inizio sia una nuova primavera che possa far rinascere e consolidare in noi la voglia di camminare insieme con lo sguardo sempre rivolto verso il prossimo».

«Vogliamo farle sapere – continua la lettera – che verremo da lei quando avremo la paura di non sapere quale è la scelta giusta da fare, ma anche lei potrà contare sul nostro supporto. Benvenuto tra noi don Maurizio, che il suo sostare nella nostra comunità sia per lei e per noi fonte di crescita nel Signore».

