Domenica prossima sarà una giornata particolare per don Battista Mongili, 71 anni, che dopo 11 anni da parroco al servizio della comunità sedilese saluterà il paese che gli ha dato i natali, per trasferirsi alla parrocchia di San Leonardo a Dualchi.

Destinazione già comunicata qualche tempo fa dal vescovo di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino dopo che il sacerdote, per motivi di salute, aveva chiesto di essere esentato dalla guida della parrocchia di San Giovanni Battista a Sedilo.

Don Mongili celebrerà la santa messa di ringraziamento il 5 novembre alle 10.30: sicuramente sarà l’occasione per tracciare un consuntivo della sua lunga missione sacerdotale nel comune del Guilcier.

Una settimana dopo, domenica 12 novembre, alle 17, farà invece il suo ingresso ufficiale il sostituto don Maurizio Demartis, 40 anni, che guidava le parrocchie di San Leonardo a Dualchi e di San Giacomo a Noragugume.

Sia per il saluto di don Mongili come per l’arrivo del suo successore, è annunciata la presenza di tutte le numerose associazioni religiose del paese e di una rappresentanza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco salvatore Pes.

© Riproduzione riservata