Sono iniziati i primi di luglio i lavori che vedranno dare un nuovo volto all’anfiteatro comunale a Sedilo. Erano stati finanziati per 710 mila euro con la programmazione territoriale. L’anfiteatro, realizzato parecchi anni addietro a ridosso della strada che conduce al santuario di San Costantino, sarà totalmente rinnovato.

Prevista infatti la copertura della struttura e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Pes ha già chiesto alla Regione un’integrazione dei fondi per ultimare l’opera, dopo l’aumento dei materiali che ha fatto lievitare i costi rispetto alle previsioni iniziali. L’intervento in essere però, assicura il sindaco, offrirà una struttura già funzionale.

«Si tratta per noi di un’opera molto importante, che consentirà a Sedilo di avere uno spazio come una sala convegni che attualmente manca», spiega il sindaco. L’idea è quella che possa ospitare grandi eventi ed essere utilizzata anche da chi cerca spazi importanti al centro Sardegna, oltretutto in un luogo vicinissimo alla 131 Dcn. Pes prosegue: «Ospiterà inoltre il Centro di documentazione dell’Ardia e in questo modo il polo museale si concentrerà in una sola zona». I lavori dovrebbero concludersi entro un anno.

