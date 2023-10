In occasione di "Ichnos", l’amministrazione comunale di Sedilo ha conferito il premio di solidarietà alla memoria di Paolo Pillonca poeta, giornalista e scrittore. A ritirare il premio il figlio Pier Franco.

«Le motivazioni della scelta per "Pauleddu"», ha spiegato il sindaco Salvatore Pes, «sono determinate dal suo profondo impegno per la difesa della lingua sarda come elemento distintivo dell'identità di un popolo ed, in particolare, quale autore del progetto "Sa domo de sa poesia cantada". Ha salvato, curato e tramandato un patrimonio poetico altrimenti destinato all'oblio evidenziandone il mistero della creatività poetica sarda».

«Inoltre», ha aggiunto Pes, «il suo amore per Sedilo, che ha frequentato con passione viscerale, facendo emergere personaggi, storie e tradizioni del nostro paese con una cura particolare all'Ardia di San Costantino, descritta e commentata per tanti anni e di cui conosceva ogni minimo dettaglio che ha tradotto nella commovente poesia "Ardia", cantata da Piero Marras».

