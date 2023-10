Nella programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e musei della Sardegna, l’assessorato regionale ai beni culturali ha inserito anche Sedilo, accogliendo la richiesta dell’amministrazione comunale con un finanziamento di 200 mila euro, suddiviso nelle annualità 2023 e 2024.

«Grazie a queste risorse - evidenzia il sindaco Salvatore Pes - saranno eseguiti interventi di conservazione e valorizzazione della necropoli di Iloi Ispiluncas, di conservazione e valorizzazione del Villaggio di Serra Linta. Siamo soddisfatti che sia stata accolta la nostra richiesta di finanziamento in quanto presenti fra gli Enti locali coinvolti nella procedura volta al riconoscimento da parte dell'Unesco dei siti che hanno la necessità e l'urgenza di eseguire interventi di messa in sicurezza, conservazione e valorizzazione, nell’ ambito del progetto “Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna».

Inutile sottolineare l’importanza del complesso archeologico Iloi non solo per il paese, situato al centro dell’isola proprio di fronte al lago Omodeo e meta continua di migliaia di visitatori in ogni parte dell’anno.

