Anche il Comune di Oristano si schiera a favore della candidatura dell’aeroporto di Fenosu come sede della Scuola di volo nazionale. Un sostegno che si aggiunge a quelli già espressi dalla Provincia e dalla Cisl, completando il fronte istituzionale e sindacale a supporto dello scalo.

A ufficializzare la posizione dell’amministrazione è il sindaco Massimiliano Sanna che richiama alla necessità di tempi rapidi: «La scadenza fissata da Ita Airways per la presentazione delle candidature impone una risposta rapida e unitaria e il Comune di Oristano è in prima fila nel sostenere questa azione». Una presa di posizione netta, che arriva dopo anni in cui, soprattutto nel periodo successivo alla privatizzazione, il futuro dell’infrastruttura era rimasto ai margini del confronto politico.

Sanna rivendica la consistenza del percorso che ha portato a Fenosu: «Fenosu non è una proposta estemporanea, ma il risultato di decenni di programmazione, di scelte coraggiose e di ingenti investimenti pubblici». La Scuola di volo viene indicata come l’occasione per dare finalmente concretezza a quegli sforzi. «Parliamo di benefici reali e misurabili per Oristano e per tutta la provincia: occupazione qualificata, sviluppo dell’indotto, attrazione di studenti, tecnici e professionisti», sottolinea il sindaco.

Nel quadro tracciato rientrano anche le decisioni assunte dagli enti locali negli anni: «I Comuni hanno compiuto scelte responsabili, arrivando a fare un passo indietro e rinunciando alle proprie quote per favorire l’ingresso di investimenti privati». «Dopo anni di investimenti e sacrifici, ma anche di promesse deluse, è giunto il momento di assumere impegni concreti», conclude Sanna, indicando nello scalo Campanelli «una sfida di credibilità per il territorio».

© Riproduzione riservata