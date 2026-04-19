Schianto sulla sp23 vicino a Ghilarza: auto finisce fuori stradaDue le auto coinvolte, nessun ferito
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Incidente nel primo pomeriggio sulla Sp23, a pochi chilometri da Ghilarza.
Una Clio che procedeva in direzione Fordongianus, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta, colpendo sul lato passeggero una Range Rover che andava verso Ghilarza.
Il giovane alla guida della Clio ha terminato la corsa sulla macchia mediterranea, l'altra vettura invece sulla carreggiata.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Abbasanta che hanno messo in sicurezza l'auto.
Il ragazzo, uscito autonomamente dall'abitacolo, non ha riportato nessuna ferita. Stesso esito per i quattro occupanti del suv.
Sul posto le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.
(Unioneonline)