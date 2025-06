Un importante finanziamento arriva al Comune per la riqualificazione dell’ingresso nord per accedere a Scano Montiferru: 408.000 euro giungono dalla Regione più il cofinanziamento comunale pari a 175.000 per un totale di 583.000.

Serviranno per la rigenerazione dell’ingresso “Iscala de sa Corte”, quindi per sistemare lo svincolo che dalla provinciale 78 immette alle porte di Scano. È prevista, inoltre, la riqualificazione della piazza antistante via Aldo Moro, via Montiferru, e dell’area denominata “su Postu de Sant'Antiogu”.

Il sindaco Antoni Flore Motzo: «con questa azione si migliorerà tutta l’area periferica, dall’ingresso dalla strada di Macomer fino alla cima di Santa Croce. Sono previsti marciapiedi, verde pubblico, la realizzazione di due belvedere, la sistemazione e l’illuminazione della stradina per Santa Croce».

I lavori di riqualificazione e riordino urbano dell’area verranno realizzati nel rispetto dell’assetto idrogeologico esistente nel piano comunale, una rigenerazione urbana e straordinaria con efficientamento energetico. Sarà un’opera fondamentale «per riqualificare l’ingresso verso il nostro paese, tutelando la natura e il paesaggio circostante, valori di salvaguardia in cui la nostra comunità crede profondamente», chiude Flore Motzo.

