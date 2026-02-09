Nel parco di San Giorgio, che sta ritornando alla sua bellezza originaria, nasce l'area fitness con attrezzi e accessori per attività all’aria aperta che ritempra corpo e spirito.

Proprio nel polmone verde scanese, che si sta riprendendo dopo il grande rogo di 5 anni fa, sono state installate attrezzature sportive per gli sportivi e appassionati. Un percorso vita di salute-benessere per quanti vogliono svolgere attività fisica, quantomai necessaria per affrontare le difficoltà e lo stress della vita contemporanea.

Dopo il grande incendio che lo ha colpito il parco è rinato, grazie alla rigenerazione ambientale, con nuove piante mediterranee, con interventi forestali mirati, con l’eliminazione totale della vegetazione non sarda. La natura sta riprendendo i suoi spazi vitali, anche grazie a una più consapevole attenzione da parte dell’uomo. È stata eseguita una riqualificazione dell’intera area con gli interventi anti-erosione e messa in sicurezza, il ripristino dei luoghi e la funzionalità delle infrastrutture, la rete perimetrale antincendio per prevenire eventuali futuri roghi. Gli interventi sono stati realizzati dal Comune, in collaborazione con l’associazione Montiferru.

