Scano Montiferro, nasce l’area fitness nel parco San Giorgio,Uno spazio per attività fisica all'aria aperta
Nel parco di San Giorgio, che sta ritornando alla sua bellezza originaria, nasce l'area fitness con attrezzi e accessori per attività all’aria aperta che ritempra corpo e spirito.
Proprio nel polmone verde scanese, che si sta riprendendo dopo il grande rogo di 5 anni fa, sono state installate attrezzature sportive per gli sportivi e appassionati. Un percorso vita di salute-benessere per quanti vogliono svolgere attività fisica, quantomai necessaria per affrontare le difficoltà e lo stress della vita contemporanea.
Dopo il grande incendio che lo ha colpito il parco è rinato, grazie alla rigenerazione ambientale, con nuove piante mediterranee, con interventi forestali mirati, con l’eliminazione totale della vegetazione non sarda. La natura sta riprendendo i suoi spazi vitali, anche grazie a una più consapevole attenzione da parte dell’uomo. È stata eseguita una riqualificazione dell’intera area con gli interventi anti-erosione e messa in sicurezza, il ripristino dei luoghi e la funzionalità delle infrastrutture, la rete perimetrale antincendio per prevenire eventuali futuri roghi. Gli interventi sono stati realizzati dal Comune, in collaborazione con l’associazione Montiferru.