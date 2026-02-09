Anche a Santa Giusta il Comune tende la mano a chi non ha dimestichezza con la tecnologia. L'amministrazione ha attivato il nuovo sportello di Facilitazione Digitale. Si trova in biblioteca comunale, in via Pauli

Majore, al Centro Pip. Il progetto, finanziato dalla Regione, ha l'obiettivo di sviluppare le competenze digitali di base necessarie per il lavoro e l’inclusione sociale. Attraverso il punto di facilitazione i cittadini possono ricevere supporto

gratuito per l'accesso ai servizi pubblici e privati. Nello specifico, i facilitatori digitali forniscono assistenza per l'identità digitale, la consultazione di anagrafe e certificati online, l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico e la partecipazione a bandi comunali o borse di studio. Il servizio copre inoltre le procedure per l'iscrizione scolastica sulla piattaforma Unica, la gestione dei buoni pasto digitali per la fruizione della mensa scolastica e l'accesso alle agevolazioni per il trasporto aereo.

Per quanto riguarda l'ambito privato, è possibile ricevere orientamento sull'uso della posta elettronica,

dei social network, delle app di messaggistica e degli strumenti per gli acquisti online o le

videoconferenze. Sono inoltre previsti momenti di formazione di gruppo con micro-corsi ed esercitazioni pratiche, oltre alla

possibilità di accedere a percorsi di autoapprendimento online attraverso il catalogo di

Repubblica Digitale. Il servizio è disponibile su prenotazione il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle

13:30 e dalle 15 alle 18. Mentre il martedì l'apertura è limitata alla fascia pomeridiana dalle 15 alle 18. Come fanno sapere dal Comune, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 342 6182403, oppure scrivere a facilitazione@comune.santagiusta.or.it o ancora consultare i profili social ufficiali.

© Riproduzione riservata