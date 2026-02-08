L’Amministrazione provinciale compie un nuovo passo nel percorso di miglioramento della viabilità, proseguendo il lavoro avviato dall’amministratore straordinario Battista Ghisu e portato avanti oggi con continuità dal presidente Paolo Pireddu. Con la firma del decreto deliberativo è stato approvato l’accordo quadro da quasi 4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete stradale, finanziato e programmato nel triennio 2026‑2028.

Gli interventi riguarderanno bitumature, rifacimento della segnaletica, sostituzione dei sistemi di ritenuta e opere per aumentare sicurezza e comfort di guida. Le prime arterie interessate saranno la Sp 11 (bivio SS 388- Ula Tirso – SP 32), la Sp 23 (Putzola – S’Arenarzu – Abbasanta – Norbello – Aidomaggiore), la Sp 25 (Aidomaggiore – bivio SP 89), la Sp 53 (Santa Giusta – Palmas Arborea), la Sp 58 (Cabras – Riola Sardo) e la Sp 100 (Ghilarza – Norbello). Tratti strategici per collegamenti interni, mobilità quotidiana e sicurezza degli utenti.

«L’impegno della Provincia è costante - afferma Pireddu - completando la programmazione ereditata e dando risposte concrete ai cittadini». Il presidente annuncia anche l’avvio della nuova pianificazione, con priorità alle strade più critiche. Il consigliere delegato alla viabilità Giuliano Uras sottolinea il valore strategico dell’accordo quadro: «Grazie a risorse certe e a una programmazione attenta potremo garantire interventi puntuali e una visione di lungo periodo per una viabilità più sicura e moderna». Pireddu ha infine ringraziato gli uffici provinciali e l’ex amministratore straordinario per la continuità amministrativa garantita. «Oggi raccogliamo i frutti di un percorso solido. Continueremo a operare con determinazione e trasparenza affinché la manutenzione della rete stradale resti una priorità assoluta per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini».

