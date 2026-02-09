Sarà una giornata di festa e divertimento aperta a tutti. Sabato 14 febbraio si terrà la seconda edizione del "Carnevale Arcidanese", appuntamento ormai atteso dalla comunità locale e dagli appassionati delle manifestazioni carnevalesche del territorio. L’evento è organizzato dal gruppo locale Crazy Group, guidato da Andrea Camedda, con il patrocinio e il contributo finanziario dell’amministrazione comunale di San Nicolò d’Arcidano. «Già dallo scorso anno — dichiara Andrea Camedda — grazie alla volontà e all’impegno di un numeroso gruppo di ragazzi e ragazze del paese, siamo riusciti a realizzare un carro allegorico che ha sfilato con soddisfazione nelle principali manifestazioni carnevalesche della zona, concludendo il percorso con “Su Marrulleri”. Dietro questo progetto c’è grande passione: i momenti di lavoro diventano anche occasioni di svago e di sana socializzazione». Quest’anno il gruppo conta ben 270 iscritti, a conferma della crescente partecipazione e dell’entusiasmo della comunità. I carri allegorici che sfileranno sabato saranno diversi: La Goccia Marrubiu, Genesi in Pabillonis, La Trombetta Guspini e Crazy Group Arcidano. La giornata sarà animata da musica, colori e intrattenimento per tutte le età.

